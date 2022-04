Ciclista espanhol festejou vitória que não era sua e acabou... no chão

A carregar o vídeo ...

Antigo ciclista da extinta equipa portuguesa OFM - Quinta da Lixa (esteve por cá entre 2013 e 2014), o espanhol Eduard Prades protagonizou esta quarta-feira um daqueles momentos que promete figurar nos apanhados da época do ciclismo... e bem lá no topo! Tudo aconteceu na 1.ª etapa do International Tour of Hellas, na Grécia, quando o ciclista da Caja Rural - Seguros RGA, ao chegar à meta, pensou que tinha ganho a etapa. O que ele não sabia era que Aaron Gate já por ali tinha passado há mais de minuto e meio e que o triunfo, afinal, era do australiano. Mas pior ficou a cena quando, na hora de celebrar, Prades acabou por cair ao solo. Era um sinal...