A carregar o vídeo ...

Tal como Record escreveu hoje, os agentes de Gyökeres vêm a Lisboa falar sobre o futuro do avançado, mas a SAD apresentará argumentos para o manter além de 2024. Seja como for, promete haver assédio no verão deste ano a um dos avançados que mais tem dado que falar no mercado europeu. Conheça aqui outros e como se comportam em comparação com o dianteiro leonino.