Cinco golos em 45 minutos carimbam final four: veja o resumo do Sporting-Sp. Braga

Sem espinhas! O Sporting goleia o Sp. Braga (5-0) e está na final four da Allianz Cup, onde irá tentar revalidar os títulos das duas últimas épocas! A equipa de Rúben Amorim marcou todos os golos na 1ª parte – Inácio (4’), Paulinho (7’), Pote (20’, pen.), Trincão (41’) e Edwards (45’+1, pen.) – face a um adversário muito permissivo e que nunca conseguiu superiorizar-se aos leões. Na 2ª parte o Sporting controlou mas poderia ter ampliado a goleada, enquanto o Sp. Braga lutou para, pelo menos, chegar ao golo de honra – sem sucesso. Os leões vão agora centrar atenções no campeonato e esperar pelos três adversários na final four da Allianz Cup, marcada para janeiro, em Leiria.