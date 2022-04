Claque do Ajax esteve em autêntica batalha campal com a polícia antes da final da Taça da Holanda

A carregar o vídeo ...

O jogo entre Ajax e PSV foi justo dentro do relvado mas as autoridades foram obrigadas a intervir para conter os adeptos. As imagens revelam confrontos entre a claque do Ajax e a polícia mas também existiram focos de tensão entre adeptos de ambos os clubes. De acordo com a polícia holandesa, 22 pessoas foram detidas em por causa do jogo da Taça da Holanda, seja por confrontos e pela posse e deflagramento de material pirotécnico. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.