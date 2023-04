Claque do Santos invade área destinada aos adeptos do Grêmio e o pânico instalou-se nas bancadas

A carregar o vídeo ...

Momento de pânico vivido nas bancadas do Estádio Alfredo Jaconi, que foi este domingo palco do encontro entre Grêmio e Santos a contar para a 1.ª jornada do Brasileirão 2023. Através de um vídeo filmado das bancadas centrais do recinto, é possível ver um grupo de adeptos do Santos a invadir o setor destinado aos adeptos da casa após arrombarem uma das portas que dava acesso à circulação entre setores, que estava protegido por elementos de segurança. O encontro, esse, terminou com um triunfo do Grêmio por 1-0, num jogo em que Suárez falhou um penálti. [Vídeo: Fabíola Thiele/Twitter]