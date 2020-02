Claudio Marchisio: «Muitos perguntaram-me porque fui embora quando Ronaldo chegou a Turim»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao canal italiano 'Dazn', Claudio Marchisio foi questionado sobre se gostaria de ter jogado com Cristiano Ronaldo, uma vez que o antigo internacional rumou ao Zenit na época que o internacional português assinou pela Juventus. "Gostava de ter jogado com ele [Cristiano Ronaldo]. No verão passado muita gente perguntou-me porque fui embora quando Ronaldo chegou a Turim, mas as decisões da vida não devem estar sujeitas aos jogadores que entram ou saem", afirmou Marchisio, que anunciou, em outubro do ano passado, o final da sua carreira de futebolista.