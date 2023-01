Clima aqueceu entre brasileiros: Richarlison deixou Martinelli de braço estendido no dérbi de Londres

A carregar o vídeo ...

Richarlison e Gabriel Martinelli são colegas de equipa na seleção brasileira, mas este domingo o jogador do Tottenham esqueceu essa ligação quando encontrou o compatriota no dérbi com o Arsenal. Martinelli esticou-se para o cumprimentar e o Pombo não devolveu o gesto, algo que levou à loucura as bancadas do Estádio do Tottenham, mas que não caiu lá muito bem no seio da imprensa brasileira. Após o encontro, o próprio Richarlison apressou-se a pedir desculpa.