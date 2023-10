Clima tenso na Argélia: selecionador agarrou Benrahma pelos colarinhos

A carregar o vídeo ...

O encontro com o Egito era de preparação, mas o clima na seleção argelina parece tudo menos agradável. Veja-se o que sucedeu quando o selecionador Djamel Belmadi decidiu tirar Said Benrahma de campo: o avançado não gostou da decisão, ignorou o técnico, que nada agradado agarrou o jogador pelos colarinho e tentou tirar satisfações... Após a partida, Belmadi falou em "coisas que acontecem" e confirmou que o dianteiro do West Ham saiu chateado, tal como ele próprio estava insatisfeito com a atuação do jogador.