Club Brugge 'provoca' Benfica: «As águias podem dominar o céu mas os agricultores dominam o campo»

Os belgas do Club Brugge lançaram um vídeo que antecipa o embate de quarta-feira com o Benfica, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No mesmo, é feita uma apologia à vida da águia em habitat natural, o céu, com uma mensagem de força para o emblema de Brugge, também conhecidos por "agricultores". "As águias podem dominar o céu mas os agricultores dominam o campo", pode ler-se na inscrição com que termina o pequeno vídeo divulgado nas redes sociais dos belgas.