Clube de fãs de Miguel Oliveira desafia motards a escolta de luxo até Portimão

No ano passado foi uma surpresa que deixou Miguel Oliveira incrédulo , mas este ano, tendo em vista o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, será tudo feito com o conhecimento do piloto de Almada. O desafio foi lançado esta sexta-feira na página de fãs oficial do piloto da KTM, para que Miguel Oliveira seja 'levado' até Portimão sempre escoltado por uma multidão de... motards. O ponto de encontro é o Cristo Rei, pelas 12h30 de quarta-feira.