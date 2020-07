«Clubes europeus de topo andaram em cima do Joelson, mas o dinheiro não é tudo na vida»

A carregar o vídeo ...

[Reportagem originalmente publicada a 25 de abril de 2019] Antes de assinar contrato profissional, Joelson Fernandes, que ontem se estreou na equipa principal do Sporting, foi abordado por alguns clubes europeus. A história foi revelada a Record pelo pai e empresário de Joelson, Eusébio Fernandes, conhecido por Mango no mundo do futebol, também representou as camadas jovens, pelo que não tem dúvidas que Alcochete é o sítio certo para Joelson, a despeito do interesse de vários ‘tubarões’ do futebol europeu.