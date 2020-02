CMTV mostra imagens de insultos e perseguição aos dirigentes do Sporting em Alvalade

A carregar o vídeo ...

A CMTV apresentou as imagens de videovigilância do Pavilhão Multidesportivo de Alvalade, captadas nos instantes que antecederam as agressões a dois elementos da direção do Sporting, Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro. Imagens de que Record dera conta na sua edição de terça-feira e nas quais se vê Miguel Afonso a ser interpelado por um indivíduo, junto à porta de acesso à rampa que conduz aos elevadores, a ser perseguido por mais três elementos, mas que não mostram qualquer contacto físico, uma vez que esses terão ocorrido junto ao elevador. Além dos insultos, os dirigentes viram a sua integridade física ameaçada, caso não apresentassem a demissão dos órgãos sociais do clube.