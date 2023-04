A carregar o vídeo ...

A PSP deteve duas pessoas por ofensa à integridade física e injúrias aos agentes. As autoridades retiraram ainda 72 adeptos do Estádio da Luz por comportamento indevido durante o clássico entre Benfica e FC Porto. A CMTV divulgou aqui imagens do momento em que foi efetuada uma dessas detenções.