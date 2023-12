Coates homenageado antes do jogo com o Gil Vicente: Sporting atua com camisola especial

A carregar o vídeo ...

Antes de iniciar o duelo entre Sporting e Gil Vicente, Sebastián Coates foi homenageado em pleno Estádio José Alvalade por se ter tornado, na deslocação à casa da Atalanta, no jogador estrangeiro com mais jogos pelo Sporting. O internacional uruguaio cumpriu, em Itália, o jogo 343 pelos leões e ultrapassou Anderson Polga. Por este motivo, o Sporting entrou em campo com uma camisola especial, assinada por Coates.