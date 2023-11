A carregar o vídeo ...

No dia em que vestiu pela 342.ª vez a camisola do Sporting num jogo oficial - igualou Anderson Polga como estrangeiro com mais jogos pelo clube -, Sebastián Coates pontuou esse feito histórico com um golo, o quarto diante do Dumiense. Um tento celebrado de pé por todos os que estavam no banco do Sporting.