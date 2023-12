Coates voltou a ser surpreendido pelo Sporting: a expressão do uruguaio diz tudo

A carregar o vídeo ...

As surpresas para Coates... não param! Depois de ter sido homenageado na receção ao Gil Vicente, numa partida em que todos os jogadores levaram a sua assinatura nas respetivas camisolas, o capitão do Sporting voltou a ser surpreendido esta terça-feira, desta vez pela família, companheiros de equipa e até antigos jogadores dos leões. Tudo porque tornou-se o jogador estrangeiro com mais jogos e o nono mais utilizado na história do clube de Alvalade.