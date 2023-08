"Cobarde", "mal-criado" e "pífio": Renato Paiva e jornalista brasileiro pegados na conferência de imprensa

A carregar o vídeo ...

Renato Paiva, treinador do Bahia, exaltou-se este domingo com um jornalista, na conferência de imprensa que se seguiu à goleada (4-0) imposta pelos tricolores ao Bragantino, de Pedro Caixinha. Renato Paiva não gostou das críticas de que tinha sido alvo por parte do referido jornalista e os dois partiram para um bate-boca com troca de insultos à mistura.