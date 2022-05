Coimbra parou para o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: os melhores momentos da 2.ª etapa do torneio

A carregar o vídeo ...

Competição, festa e muita diversão. Estes foram os ingredientes da etapa de Coimbra do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, prova realizada este fim-de-semana na cidade dos estudantes. Para além da parte competitiva, que juntou 48 participantes, distribuídos em cinco escalões – M3, M4, M5, mistos 4 e mistos 5 – o dia ficou marcado pela boa disposição entre os inscritos, que não perderam a oportunidade de competir, mas nunca descurando as restantes atrações que esta iniciativa proporcionou.