Colega de Schjelderup na seleção da Noruega arrancou antes de meio-campo e fez golo memorável

Antonio Nusa brilhou a alta intensidade pelos sub-19 da Noruega. O ala do Club Brugge foi titular na vitória sobre a França que o próprio ajudou a selar, à passagem do minuto 81. O jogador de apenas 17 anos arrancou antes de meio-campo até chegar já dentro da área e rubricar um remate indefensável para alegria de todos os colegas de equipa, incluindo o benfiquista Andreas Schjelderup, também titular no encontro que acabou com um 2-1 favorável à Noruega orientada pelo português Luís Pimenta.