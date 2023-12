A carregar o vídeo ...

Está inaugurado o marcador do Al Nassr-Al Riyadh e com um nome português na assinatura: Cristiano Ronaldo. O craque português respondeu da melhor forma possível a um cruzamento tirado desde a esquerda por Sadio Mané, ao desviar a bola para o fundo das redes adversárias com um toque em habilidade com a parte exterior do pé direito. Eis o golo n.º 49 de Cristiano Ronaldo no ano civil!