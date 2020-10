Com o regresso de Pote, quantas baixas tem o Sporting para o jogo com o LASK Linz?

A carregar o vídeo ...

Boas notícias para Rúben Amorim na véspera de defrontar o LASK Linz, jogo do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa: Pote está recuperado da Covid-19 e já treinou esta quarta-feira com o restante plantel do Sporting. No entanto, ainda existem algumas baixas no plantel dos leões, conforme explica Vítor Almeida Gonçalves, editor de Sporting de Record.