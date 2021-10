Combinação entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo termina em novo golo do Man. United

O Manchester United aumentou a vantagem no marcador à passagem do minuto 64 da partida frente ao Tottenham com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo novamente em evidência. O médio entregou a bola no pé do avançado, que driblou um adversário e assistiu, com um passe a rasgar a defesa dos spurs, Cavani para o 0-2 no marcador. [Vídeo: Sport TV]