Comediante inglês veste a pele de Maguire e revela telefonema de Ronaldo ao intervalo

A carregar o vídeo ...

Conor Moore, conhecido comediante inglês, partilhou no seu canal de YouTube um vídeo onde surge a imitar Harry Maguire, defesa do Manchester United, depois da derrota dos red devils frente ao Brentford. O falso Maguire revelou o que Ronaldo 'disse' ao intervalo do jogo: "O Cristiano estava louco. Gritava 'não fazes o teu trabalho, és incompetente, não mereces o dinheiro que ganhas, quero sair desde clube...' Mas ele estava ao telefone na altura, acho que estava a falar com o empresário..."