Comentador brasileiro arrasa Benfica e deixa recado a Jorge Jesus: «Se for embora é uma 'baita sacanagem'»

O interesse do Benfica em Jorge Jesus é tema de debate nos programas de desporto no Brasil e Mano, comentador da Fox Sports, faz uma análise muito pessimista do atual momento do Benfica, aconselhando o treinador português a não deixar o Flamengo, depois de ter renovado o contrato há tão pouco tempo. (Vídeo: Fox Sports)