Comentador brasileiro revela que Benfica quer fazer exames detalhados ao joelho de Gilberto

A transferência de Gilberto do Fluminense para o Benfica foi tema de análise no programa de debate do canal Fox Sports Brasil e Fábio Sormani, um dos comentadores, contou que o Benfica quer fazer exames rigorosos ao joelho esquerdo do jogador, antes de assinar o contrato. O lateral teve um problema grave naquela articulação. (Vídeo Fox Sports Brasil)