Comissário interrompeu jogo do Sporting em basquetebol devido aos adeptos leoninos e Luís Magalhães resolveu assim

Durante o 2.º período do Belfius Mons-Hainaut - Sporting ( 68-75 ), referente à FIBA Europe Cup, a partida foi interrompida pois, segundo o comissário de jogo, os adeptos leoninos não estavam sentados nos respetivos lugares na bancada. Para reatar o encontro, Luís Magalhães, treinador dos campeões nacionais, pegou no microfone e dirigiu-se aos simpatizantes do Sporting, pedindo-lhes para voltarem aos lugares.