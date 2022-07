Como destruir um Ferrari de 30 milhões de euros em... poucos segundos

A carregar o vídeo ...

2022 não está fácil para os carros históricos da Ferrari. Depois de Charles Leclerc ter batido com o Ferrari 312 de Niki Lauda no Monaco, na semana passada foi a vez do Ferrari 250 GT Breadvan ficar algo mal tratado durante o Le Mans Classic. Só que, ao contrário do 312, este 250 GT Breadvan é uma verdadeira relíquia e o custo do acidente... é doloroso para o coração dos adeptos da Ferrari. Tudo porque estamos a falar de um carro único no Mundo, que está avaliado em mais de 30 milhões de euros.



Construído em 1962, inspirado no Ferrari 250 GT SWB, o 250 GT Breadvan foi idealizado para competir nas 24 Horas de Le Mans e outros eventos da FIA contra o Ferrari 250 GTO desse ano. Acabou por apenas contar com esta versão e tem sido utilizado em eventos de históricos. Já tinha sofrido um acidente em Goodwood, em 2015, mas na altura o impacto deixou o carro bem menos danificado...