Taremi sagrou-se o melhor marcador do campeonato 2022/23, graças ao registo de 22 golos. Esta compilação da VSports mostra todos os golos do avançado do FC Porto. Dos 22 golos, 17 foram com o pé direito, 3 com o pé esquerdo e dois de cabeça. E quase todos (21) apontados dentro da grande área - 7 de penálti.