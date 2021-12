Como foi a chegada das claques do Sporting e como se processa a entrada dos adeptos na Luz

A carregar o vídeo ...

As claques do Sporting já chegaram e os restantes adeptos, tanto da equipa sportinguista como do Benfica, vão entrando no Estádio da Luz, numa partida em que o controlo é grande. Recorde-se que é necessária a apresentação de teste negativo, o que tem obrigado as autoridades a uma consulta mais cuidadosa, como lhe explica o jornalista Bruno Fernandes.