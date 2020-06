Como Nuno Mendes se destacava dos outros: «O exercício acabava quando ele ficava sem a bola, o que acontecia 15 minutos depois»

A carregar o vídeo ...

"O Nuno passou a bola por cima do guarda-redes, um ‘cabrito’ como lhe chamamos no futebol, e finalizou a olhar para o lado, como o Ronaldinho Gaúcho fazia. Ficou logo apresentado", contou Diogo Gonçalves, um dos antigos treinadores de Nuno Mendes, sobre o primeiro treino de Nuno Mendes no FC 'O Despertar'. Mas houve outros momentos em que o agora jogador do Sporting deu nas vistas...