«Como o Iker e a Sara, eh?»: revelado vídeo de Jenni Hermoso a rir-se do beijo de Rubiales

Não há forma da polémica em torno do beijo que Luis Rubiales deu a Jenni Hermoso chegar ao fim. Esta terça-feira surgiu mais um episódio para esta longa novela, agora com a divulgação de um vídeo captado no interior do autocarro da seleção espanhola, após a conquista do Mundial feminino, no qual a jogadora (e todas as suas colegas) gozam e riem-se do momento. O vídeo, divulgado por Alvise Pérez no Twitter, pode representar um novo volte-face em toda esta história, já que no mesmo é possível ver-se um tom jocoso, até com a própria Hermoso a compará-lo ao de Iker Casillas e Sara Carbonero no Mundial de 2010.