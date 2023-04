«Como tiras o Gabigol de uma final?»: adepta do Flamengo furiosa com Vítor Pereira

A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira ouviu bem de perto a contestação dos adeptos do Flamengo após derrota () com o Fluminense na final do Campeonato Carioca. No momento em que entrava no carro para abandonar o estádio, o técnico português ouviu de uma adepta: "Desaparece do Flamengo, 'cara'! Como tiras o Gabigol de uma final? Nunca, nunca! O Gabigol é decisivo. O Gabigol é o melhor jogador para uma final, nunca se tira! Desaparece do Flamengo! Desaparece, 'cara'!"