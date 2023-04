Como uma pergunta de Carragher a Rafael Leão sobre o Inter-Benfica deixou um estúdio inteiro a rir às gargalhadas

A carregar o vídeo ...

Depois do brilharete frente ao Nápoles, Rafael Leão foi questionado por Jamie Carragher sobre se gostaria de encontrar o rival Inter Milão nas meias-finais da Liga dos Campeões, isto caso os nerazzurri eliminem o Benfica esta quarta-feira. Mas por dificuldades de áudio, e também pela forma como o antigo defesa do Liverpool pronunciou o nome do Inter, o avançado português não compreendeu a pergunta. Tal 'imbróglio' gerou uma enorme risada nos outros elementos do estúdio, nomeadamente Micah Richards, que ficou 'lavado' em lágrimas.