A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição assumiu esta quinta-feira ter-se esquecido de questionar Fábio Vieira, Wendell e Vitinha sobre os festejos isolados no momento do quarto golo do FC Porto na goleada (5-0) ao Moreirense, no último jogo para o campeonato, revelando: "Sinceramente, não me preparei tão bem para a conferência como normalmente faço". [Vídeo: Porto Canal]