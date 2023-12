A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia (amanhã, 20h30), as situações de Iván Jaime e Fran Navarro, frisando que a falta de minutos do primeiro se deve ao facto de ter estado "dois meses parado".