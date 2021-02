A carregar o vídeo ...

Mal soou o apito final do Sp. Braga-FC Porto, Sérgio Conceição dirigiu-se ao banco dos minhotos para uma curta troca de palavras com Carlos Carvalhal, visando de seguida a equipa de arbitragem do encontro, liderada por Luís Godinho, juntamente com o seu adjunto Vítor Bruno.