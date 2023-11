Conceição: «Vamos defrontar uma equipa forte, apesar daquilo que possam fazer querer passar»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição falou aos microfones da ELEVEN antes do duelo com o Barcelona, em antevisão ao duelo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações já em Barcelona, o técnico portista salientou as forças do grupo liderado por Xavi Hernández, que conta com os portugueses João Cancelo e João Félix. A partida, essa, tem início agendado para as 20 horas de Lisboa. [Vídeo: ELEVEN]