A Roma, de José Mourinho, bateu este domingo a Juventus (1-0) com um grande golo de Mancini, que levou à loucura geral no relvado. No entanto, e apesar da euforia, o treinador português nem pestanejou com o 'disparo' do central dos giallorossi e continuou... a tirar notas. (: Roma)