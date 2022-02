Confrontos junto ao estádio do Palmeiras acabam em tragédia: uma pessoa morreu

A carregar o vídeo ...

Um adepto do Palmeiras morreu no exterior do estádio do clube brasileiro, em São Paulo, ao ser baleado durante confrontos no local onde se assistia à final do Mundial de clubes, perdida para o Chelsea. Segundo César Saad, da polícia paulista, foi detido um suspeito na sequência dos confrontos, que além de um morto causaram 15 feridos, em rixas com as autoridades ou entre grupos. Este vídeo, da Band, mostra o momento em que o suspeito disparou e também as manobras para tentar reanimar um adepto que estava no chão e tinha sido baleado.