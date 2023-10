Confrontos violentos entre adeptos do Boavista e do Sporting antes e depois do jogo do Bessa

A carregar o vídeo ...

Grupos de adeptos do Boavista e do Sporting envolveram-se em confrontos na noite de segunda-feira, antes e depois do jogo entre os dois clubes, da 9.ª jornada da Liga Betclic. Os episódios, segundo é reiterado nas redes sociais, terão sido protagonizados entre elementos das claques Panteras Negras e Juventude Leonina. Pelo menos um dos adeptos, alegadamente do Boavista, terá ficado ferido, na sequência dos confrontos que, dizem adeptos do Sporting nas redes sociais, terão surgido de uma emboscada às viaturas nas quais chegaram à zona do estádio. Segundo fotografias e vídeos publicados nas redes sociais, o grupo de adeptos do Sporting, com cerca de 15 elementos, terá roubado também uma faixa da claque do Boavista, Panteras Negras, alegadamente exibida à posteriori durante a partida, nas bancadas do Bessa. [Vídeo Twitter]