Confusão na Grécia: Adeptos do Olympiacos invadiram relvado após derrota com o AEK

AEK Atenas e Olympiacos são protagonistas dos jogos mais quentes na Grécia e domingo os ânimos exaltaram-se no final. O Olympiacos perdeu por 3-1 e a luta pelo título ficou mais difícil. Desagrados com o desaire, os adeptos invadiram o terreno de jogo. Ainda durante a partida, o presidente desceu até ao relvado para confrontar o árbitro, depois deste assinalar um penálti a favor do AEK.