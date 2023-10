Confusão no Emirates: Kyle Walker atira-se a adjunto do Arsenal após derrota do City

A carregar o vídeo ...

O Manchester City sofreu a segunda derrota seguida na Premier League na visita ao Arsenale o final do jogo ficou marcado por uma altercação a envolver Kyle Walker e Nicolas Jover, treinador de lances de bola parada dos gunners, que já trabalhou com os citizens. O técnico estendeu a mão a Walker, que não só o ignorou como ainda ripostou, muito irritado, acabando por ser agarrado pelos companheiros de equipa. Pep Guardiola disse no final que sabia os motivos da reação do seu jogador, mas recusou-se a dar mais detalhes. (Vídeo Twitter)