Confusão no fim do Benfica-Sp. Braga: adjunto encarnado 'roubou' a bola, Bruma pontapeou cone e houve expulsões

A confusão instalou-se ao minuto 90’+8 do Benfica-Sp. Braga. Um lance junto à área do Sp. Braga precipitou a confusão entre jogadores, treinadores, staff de apoio e até a segurança privada do recinto. Tudo começou com a intervenção de Fernando Ferreira, que pegou na bola que saiu pela linha lateral. Um elemento bracarense acabou por ir ter com o treinador de guarda-redes, que viria a ser expulso, e confrontou-o. Bruma pontapeou um cone e os ânimos exaltaram-se com cerca de três dezenas de pessoas a amontoarem-se já fora das quatro linhas e a merecer a intervenção do árbitro Luís Godinho, que teve de mostrar vermelhos.