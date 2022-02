Confusão no final do Moreirense-FC Porto: Sá Pinto e Diamantino Figueiredo expulsos

A carregar o vídeo ...

O caldo entornou no final do Moreirense-FC Porto. Numa altura em que as duas equipas se aproximavam de Luís Godinho para cumprimentar Luís Godinho, Sá Pinto, treinador dos cónegos, e Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, envolveram-se num 'sururu', acabando os dois expulsos. Junto ao árbitro da AF Évora houve alguma confusão, com empurrões e trocas de palavras.