Confusão no relvado após o Chelsea-FC Porto: começou com Conceição e Tüchel e chegou aos jogadores

Rüdiger, Pepe e Marchesín envolveram-se no final do Chelsea-FC Porto, com os três jogadores a serem separados por Luís Gonçalves, dirigente dos dragões, em pleno relvado, colocando a água na fervura junto de Thiago Silva. O central brasileiro dos blues chegou mesmo a beijar a careca do amigo Pepe. Também Sérgio Conceição e Tüchel travaram-se de razões junto à linha lateral, pois logo após o apito final o alemão terá dito alguma coisa na direção do banco portista [Vídeo: Record]