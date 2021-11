Conheça o projeto de requalificação do Sp. Braga para o Estádio 1.º de Maio

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga já apresentou à Câmara Municipal o projeto de requalificação do Estádio 1.º de Maio, orçado em 60 milhões de euros, verba que será suportada pelos guerreiros, solicitando à autarquia unicamente a cedência dos terrenos. A lotação prevista é de 20 mil lugares. Ora, Record teve acesso a um vídeo onde é exibido o ambicioso projeto de requalificação do recinto e do espaço verde que o envolve, acompanhado de múltiplas mensagens de incentivo à mudança do Municipal de Braga para o 1.º de Maio.