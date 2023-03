Conte arrasou tudo e todos após deslize do Tottenham: nem o dono do clube escapou

A carregar o vídeo ...

O Tottenham deixou este sábado escapar um triunfo que parecia claro diante do Southampton e, após o encontro, Antonio Conte 'explodiu'. Os jogadores foram acusados de não terem sentido de responsabilidade e até o dono do clube não foi poupado. "A história do Tottenham é esta. Vinte anos com o mesmo dono e nunca ganhou nada. Mas porquê? A culpa é sempre do clube ou de cada treinador que vem para cá. E vi os treinadores que tiveram...", atirou o técnico italiano, visivelmente irritado.