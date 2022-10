Conte e o jogo com o Sporting: «A minha ideia é marcar mais um golo do que o adversário...»

A carregar o vídeo ...

Antonio Conte disse esta terça-feira que o jogo de amanhã com o Sporting, para a Liga dos Campeões, "é vital", e explicou que a intenção é "marcar mais um golo do que o adversário". O treinador italiano do Tottenham abordou também a situação clínica de Lucas Moura, adiantando: "Às vezes temos de correr riscos". (Vídeo Football Daily)