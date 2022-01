Antonio Conte deixou a garantia de que Christian Eriksen "tem as portas abertas" para regressar ao Tottenham, emblema que representou de 2014 a 2020. O internacional dinamarquês, recorde-se, está atualmente sem clube após ter rescindido com o Inter, já que não pode jogar com um desfibrilhador interno em Itália. [Vídeo: One Football]