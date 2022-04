Conte: «Man. United contratou Varane, Sancho, Ronaldo e ficou pior classificado. Estranho, não?»

A carregar o vídeo ...

Antonio Conte, treinador italiano do Totenham, analisou a época do Manchester United, que está bem longe do segundo lugar alcançado na época passada. O técnico considera "estranho" o facto de os red devils se terem reforçado com jogadores como Jadon Sancho, Varane e Cristiano Ronaldo e tenham feito agora pior. Conte explica ainda que o campeonato inglês é muito difícil, principalmente para os treinadores. (Vídeo Football Daily/Twitter)